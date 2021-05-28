由於下半年進入傳統旺季，光群雷(2461)樂觀看待下半年及全年業績，光群雷預估，今年本業將維持逐季走升趨勢，全年營收可望年成長10%到20%，今天除息首日股價強勢大漲，一度完成一日填息。

光群雷今天除息，每股配息0.95元，盤中一度大漲1元，順利完成填息。

光群雷是全球雷射全像材料的大廠，產品主要應用於防偽標籤、防偽包裝及提升產品附加價值，公司自2019年開始，集團整合策略調整，持續強化本業，鎖定既有產品雷射全像術防偽包裝材料市場，著手布局印度、中東、非洲、東南亞等新興市場，隨著布局發酵，光群雷營運也現轉機。

受惠各行業出貨暢旺及品牌保護意識提升，加上轉投資光耀業績出色，光群雷第1季稅後盈餘為1.27億元，創下10年來單季新高，單季每股盈餘為0.75元，累計前4月合併營收為20.22億元，年成長21.68%。

展望第2季及下半年，光群雷表示，第2季業績將優於去年同期，下半年為旺季，預估下半年會比上半年好，上下半年營收占比約為45%及55%，今年本業將維持逐季走升趨勢，全年營收可望年成長10%到20%。

法人預估，光群雷今年獲利有機會挑戰96年以來新高。

(時報資訊)