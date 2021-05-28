金萬林(6645)旗下精準醫療分子檢測實驗室通過衛福部食藥署(TFDA)審查符合精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務指引，列冊登錄實驗室名單。

金萬林以NGS技術項目列冊登錄LTDS，可提供個人化醫療、臨床癌症基因檢測報告、臨床醫藥資訊分析，包括癌症標靶用藥檢測、遺傳BRCA基因檢測、癌症檢測、病理常規檢測等。在醫院檢測服務端，可協助醫師根據病人的基因檢測資料，選擇最適合的藥物及治療方式；與研究單位合作，讓研究人員能將他們的臨床檢體，透過定序平台，找尋可做為診斷或預測藥物有效性的生物標記。

藥廠方面，在投入新藥研發時，可透過基因檢測找到「對的臨床受試者」，提高人體臨床成功機會。初期金萬林先投入醫院精準醫學業務代檢服務，之後與醫院深度合作，進一步投放檢驗產品，規劃醫學實驗室認證實驗，累積大數據資料庫，建構基因檢測中心，發揮精準醫療的最大貢獻，預期對公司未來營運將能有明顯挹注。

精準醫療的目的就是要針對相同病徵但實際上因應個人體質差異給予不同的治療和預防，尤其在臨床上的精準用藥，可大幅提升治療效率，近年精準醫藥市場規模快速成長，發展上更以癌症為主。根據BIS Research的全球精準醫療藥物市場研究報告顯示，2016年全球精準藥物市場規模為435.9億美元，預估2026年市場規模達1,417億美元，年複合年成長率將達11.23％。

金萬林指出，公司致力於推廣癌症基因檢測應用於精準醫療，可提供癌症病人的精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，以及遺傳性癌症基因檢測，在LDTS通過認證後即可啟動，為國內民眾提供最佳精準醫療方案。

(時報資訊)