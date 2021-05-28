加拿大政府周五宣布，加國已經就馬來西亞棕櫚油和手套製造兩大產業強迫勞動的指控展開調查。

近年來因為虐待勞工的報告層出不窮，包括一些全球最大的棕櫚油和橡膠手套生產商在內，馬來西亞公司正面臨越來越多的審查。

加拿大就業與社會發展部表示，加國的「勞工計畫」（ Labour Programme）正在積極調查不同國家和領域裡許多強迫勞動的指控，包括馬來西亞的棕櫚油和手套製造業。

該部門拒絕提供更多相關細節，亦拒絕點名受到調查的公司。

馬來西亞人力資源部尚未回應媒體置評請求。

去年，美國以涉嫌強迫勞動為由，禁止三家馬來西亞公司的產品進口。遭到美國封殺的三家馬來西亞公司包括全球最大的乳膠手套製造商Top Glove，以及全球兩大棕櫚油生產商Sime Darby Plantation 和FGV Holdings。

Top Glove上個月表示，公司已經解決在工廠發現強迫勞動的所有指標。

Sime Darby表示，公司將致力於打擊強迫勞動，並已制定強力的政策以保護勞工權利。

FGV則表示，近幾年來已採取具體措施，展現該公司對尊重人權和堅持勞動標準的承諾。

(時報資訊)