雖然日本的緊急狀態實施時程可能將延長，但市場樂觀派搶進經MSCI指數調整後被下修股票，加上疫苗接種率可望增加，景氣也會因此好轉，故28日日股表現亮眼。日經指數站穩兩萬九關卡，收29,149.41點，大漲600.4點或2.1%。東證則收1,947.44點，上漲36.42點或1.91%。

根據統計，日經指數從10日以來，首次又站上兩萬九關卡。同時，周線也收紅2.94％，東證周線走高2.24%。

大和證券認為，日經漲幅太大，且不是基本面所帶動的，只是前個交易日MSCI指數調整與月底獲利賣壓下跌後，28日才會出現反彈。

27日，日經在連五紅之後收黑。同時，成交量飆升至三年多以來新高，因為MSCI調整持股，有29個日企已被除名。

早盤漲幅最大的是與景氣連動較大的相關族群，包括鋼鐵與機械設備製造商。

鐵道類股上漲，經營東京與大阪間的新幹線業者東海旅客鐵道，上漲2.52％，東日本旅客鐵道也漲2.02％。

東證核心30中，軟銀漲3.66％最多，信越化學漲3.65％居次。至於跌幅最大的是花王，下跌1.39％，其次武田製藥跌1.21％。

(時報資訊)