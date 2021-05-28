交通部(簡立欣攝)

6月1日起，大客車、大貨車都要依規定裝設行車視野輔助系統。交通部表示，行車視野輔助系統是重要的行車輔助設備，國內22.4萬輛大型車輛皆已全數裝設，道安資料顯示去年大型車轉彎造成機車、自行車、行人死亡人數，比2018至2019年同期平均值減少11人、18％；交通部也提及，4月2日台鐵太魯閣號事故中，大貨車行車視野輔助系統也是調查事故、還原真相的重要佐證資料。

交通部指出，公路總局監理所站檢驗車輛、路檢聯稽時，也會檢查行車視野輔助系統是否正常運作、是否與監理系統登載內容相符；如有故障或違反規定，將限期召回臨檢改善。此外，為讓駕駛人善用行車視野輔助系統，公路總局去年已全數完成運輸業者對所屬大型車輛駕駛人自主訓練，也完成行車視野輔助系統使用流程及操作方式之靜態及動態教材及影片，分送運輸業列入自主訓練課程教材（連結網址：https：／／space.thb.gov.tw／navigate／s／05953ABF312F4D25BEE62A2C104379696BL），今年2月1日起將其列入大型車輛駕駛人駕照考驗項目。

交通部表示，未來將持續強化駕駛人行車視野輔助系統的安全意識，讓駕駛人養成「擺頭查看輔助系統畫面、各式照後鏡以擴充間接視野」的良好習慣，減少大型車輛轉彎時的視野死角及內輪差，以有效提升大型車輛行車安全。

(旺報 )