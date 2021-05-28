全台疫情持續三級警戒，禁止內用的法令更是重創觀光餐飲業，漢來美食今（28日）被媒體接獲員工爆料，指漢來要求員工依認購自家品牌冷凍食品，員工被迫購買被分配到的額度，對此，漢來美食證實確有讓員工認購一事，但並無強迫及罰責性，而是提供優惠價鼓勵員工認購，由於疫情嚴重衝擊營收，在集團堅持不減薪裁員的情況下，盼員工同舟共濟，幫助公司維持正常運作。

漢來美食表示，疫情期間為了安全起見，許多人都盡量減少出門，漢來美食為了照顧員工和其家人，特別在此期間推出電商產品，並提供62折至71折的優惠價格給予員工，雖有訂下期待目標數值，但並無強制一定要做到，卻未料引發誤會，並造成輿論關切，因此發布聲明來說明。

聲明文中指出，由於漢來美食面臨前所未有的嚴重疫情，餐飲集團必須提出因應策略，這些員購價的商品是公司重要的策略，推廣到關係企業也廣受好評，公司會持續推出優惠商品，讓更多消費者可以購買。

漢來美食也表示，希望在此鞎難時刻所有員工能同舟共濟、共度難關，公司一定會秉持永續經營的決心照顧員工，也希望員工能與公司站在一起。企業經營必須訂定方案，制定策略與目標(OKR)，希望所有關係企業員工共同來完成這件事，但這件事並沒有罰責，需要大家一起努力去達成使命。

針對漢來美食員工向媒體的投訴事件，漢來美食經營階層除深自檢討是否宣導不足，而導致員工此番誤解，未來將擴大員工伸訴管道，了解員工心聲，以達勞資合諧，亦懇切的希望員工能理解疫情對公司經營的衝擊，上下一心，順利渡過此次嚴峻的考驗。

(中時 )