屏東縣28日公布新增1例本土確診者，案號7324、是位於高雄市一處派出所任職的警佐，繼太太案號6361染疫後也確診，使得這波親友群聚共有7人染疫；屏東縣長潘孟安語重心長表示，目前全縣共有3557人列自主健康管理，請暫時忍耐不要趴趴走，不要邀約親友朋友聚會，希望讓疫情不要再擴散。

根據衛生局統計，屏東縣截至28日累計本土病例27例，都是親友群聚感染，其中日前公布的案5463有萬華活動史，並在當地接觸到確診個案3258，返屏後因家族聚會，導致多位親人染疫，包括76歲母親5465、胞妹6361、弟弟6552及這次妹妹的夫婿7324。

另外，還有在台南市確診的姪子、案5644，與在高雄市確診的妹妹6769，整個家族至少已有7人染疫。目前6361家人全數被匡列檢疫及隔離。

案7324因太太6361確診後，被衛生局列為居家隔離對象並安排至醫院採檢，28日確診。經疫調足跡，包括其在高雄市服務單位、新園鄉日亨自助洗車店、潮州鎮永坤動物醫院等處均已完成消毒，衛生局匡列19人為接觸者，已安排採檢並居家隔離。

(中時 )