新一批41萬AZ疫苗昨配送至各地，基隆市獲3000劑，市長林右昌力拚3天內施打完畢，建立病毒防線。他說，根據4大責任醫院回報，目前進度超前，部立基隆醫院、三總基隆分院的A1、A2類的第一線醫護也全數施打完畢，基隆市醫師公會所屬的基層診所醫師施打率則有9成。

林右昌說，3000劑中，有2000劑撥給4大責任醫院，據院長回報，長庚最快明日可提早施打完畢，部基全院已經施打比例達84％，其中A1、A2類醫護施打率百分百，剩下100人會在3天內打完，三總基隆分院的A1、A2醫護也已全數打完。基隆市醫師公會所屬的基層診所醫師施打率則有9成，牙醫師公會施打率亦同。

至於另外1000劑也正在積極施打當中，相信3天內打完沒問題，甚至還可以提前，目前衛生局正在彙整名單，將基層醫療、助理、護理人員納入，會聯同其他區要進一步施打的對象，向中央爭取新一批的疫苗，擴大施打範圍和人員。

(中時 )