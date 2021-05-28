台灣目前除了有過去收到的AZ疫苗外，今下午還有15萬劑的莫德納疫苗將抵台，許多人好奇對於不同廠牌的疫苗是否可以混打？前台大感染科醫師林氏璧今發文表示，他認為先打AZ再混打莫德納是可行的，國外混打AZ疫苗與BNT疫苗的效果不錯，但混打莫德納的數據尚未公布，因此仍要等更多資料出來才能確定。不過，就台灣現在的狀況，他會建議醫護人員先打AZ疫苗，因為單打完第一劑的保護效果就不錯。

林氏璧今（28日）在臉書發文表示，很高興台灣可以買到莫德納疫苗，這是在他心中排名第一順位的疫苗之一，因為mRNA疫苗產生中和抗體最佳，保護力最佳，也是對變種病毒可以最快做出調整的平台。它可以在六週內更改序列做出新款疫苗。

林氏璧指出，莫德納和輝瑞/BNT疫苗都是「mRNA疫苗」，皆須冷鍊運輸，不過他不需要到零下負70度這麼嚴格的條件，負20度即可。目前已經確認它的中和抗體至少可以維持6個月(應該可以更長)，前幾天也宣布了在青少年臨床試驗中保護力是100%的好消息。

林氏璧說，但就現階段來說，對於一線醫護人員來說，他會建議打AZ疫苗，因為mRNA疫苗需要打兩劑後14天才能達到比較完整的保護力，但AZ則不然，腺病毒載體疫苗打完第一劑的保護力就不錯了。而這和不良反應的比例是一體兩面，AZ是打第一劑比較不舒服，mRNA則是第二劑比較不舒服，就是身體產生抗體的過程。

林氏璧引述外國研究資料指出，以色列施打輝瑞疫苗的資料，接種第一劑14至20天保護力僅62%、21~27天80%，28天打完第二劑的7天後則可高達92%；英國70歲以上打第一劑輝瑞疫苗28~34天後，保護力61%，接種第一劑AZ疫苗35天後，保護力73%。

林氏璧表示，想要等莫德納疫苗的人，指揮中心表示最快2周內檢驗完畢開打，若想要有比較完整的保護力則要14+28+7=49天之後了，但AZ疫苗的話，以韓國研究來看，14天過去你就有86％的保護力。

林氏璧也說，很多人關心新冠疫苗不同廠牌混打可行否，他個人認為「先AZ再莫德納是可行的。」西班牙AZ混BNT臨床試驗的抗體生成令人滿意。可惜英國混打資訊來不及出來，且下個月出來也是AZ混BNT的資料，混莫德納的結果還要等。現階段資料實在不足以做如此推薦。

林氏璧表示，第一線5、6萬的高風險醫護，已經打了AZ第一劑的，應該考慮一下混打。風險最高的人值得更高的保護力，且英國後續資訊AZ第二劑還是可能TTS，只是機率降為百萬分之一。但我們不是英國，應該會比較保守吧。指揮中心現階段不可能同意混打的，所以我只是講爽的啦！

(中時新聞網)