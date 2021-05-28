台中市水利局再完成5座RO級移動式淨水設備，近日完成功能試車。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

面對水情持續惡化，台中地區6月1日起「供5停2」延長8小時，水利局因應限水加嚴，再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列，加上已於4月設置完成上線供水1座RO級移動式淨水設備，每日將可產水3,000噸，提供工業甚至科技業者自備水車免費取用。

為增加抗旱水源，水利局緊急採購5座RO級移動式淨水設備放置於文山及水湳水資源回收中心，將水資源回收中心的放流水透過RO級移動式淨水設備，提升水質供應工業、科技業作為冷卻水使用，近日完成功能試車，6月產水。

水利局長范世億表示，新增5座RO級移動式淨水設備，加上1座設置於水湳水資源回收中心已在4月上線供水的RO級移動式淨水設備，每日共可產水3000噸，可替代相當於1萬2000人每日自來水用水量，調配給民生用水使用，除紓解水荒，並降低旱期缺水造成的不便及經濟損失。

水利局進一步指出，抗旱期間，除利用水資源回收中心的放流水，經移動式淨水設備產製RO級再生水，提供產業自備水車免費取用外，水利局也開放福田、水湳、文山水資源回收中心給有需求的工業或科技業申請自費短期設置淨水設施產製該企業所需的再生水。

台積電申請在福田水資源回收中心暫置每日產水量1200噸RO淨水機組並獲核可，現正施工中。民眾可自備裝水容器到福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心警衛室登記免費取水，應用於澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等非人體接觸用途上。

此外，水利局已於4月底完成10處設置Qwater 小型移動式淨水設備，每日可產製150噸民生用水供應民生飲用水使用，建議取水民眾於飲用前應先煮沸，也呼籲民眾愛水惜水，節約用水，共渡缺水危機。

(中時 )