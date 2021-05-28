彰化縣最新疫情狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣最新疫情狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣最新疫情狀況，啟動湳底社區快篩。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣最新疫情狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化流行疫情指揮中心26日公布新增9起確診個案，累計133例，陽性率1.42％，新增中有4例是水果販賣商傳播鏈，台北返鄉家庭群聚再添3例，單一感染源增加2例，其中1例感染源還待查。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，新增單一感染源，其中1是30歲男子在15日前後與台北友人到台中聚會聯誼，24日出現症狀，ct值達18.7，家屬全數採檢隔離，生活接觸史調查中，另起是60歲男是接到台東某醫院的通報，感染源還待查。

葉彥伯指出，新增個案中，居家隔離發病6位，累計已經達28位，居家隔離發病佔全部確診個案數之比例21％。再次提醒接處者第一次核酸採檢陰性，不等於沒有罹病風險。

由於湳底社區已經出現2名採檢陰性，事後卻發病，彰化縣衛生局今天緊急公布29日行動快篩站將再次到溪湖湳底社區，上次採檢298名，確診3名，295人還要再採檢1次。葉彥伯指出，考量該社區，工作、生活等高度重疊，呼籲5月19日曾參加篩檢居民、設籍媽厝里居民出現不適症狀者、5月1日起在媽厝里、湳底里及大庭里果園工作人員，出現不適症狀者都要來採檢。

縣長王惠美也發布為了感謝第一線守護大家，防疫人員因執行防疫任務接觸確診個案，需居家隔離發給慰問金3萬元，感染者給10萬元。

(中時 )