新竹縣27日確診者案6759的公共場所足跡，均於清晨在竹北市文化公園活動，28日網路流傳一段音檔，指出案6759去跳團體早操，但參與早操的其他人均未被匡列隔離，衛生局長殷東成駁斥，此為假消息，衛生局已匡列案6759的接觸對象，將對此散播的假消息提告。

錄音檔內容提及，案6759在文化公園和其他人一起跳晨操，但與案6759一起跳晨操的成員均未被隔離，且跳完操後的行程就是去市場，也提醒民眾要小心傳染病散播的風險。

殷東成則表示，是否匡列是依據密集接觸的程度、接觸時間，均依照中央流行疫情指揮中心指示的標準，案6759一案已經匡列8人，其中8人隔離、1人自主健康管理。該案均於清晨5點至6點30分於文化公園活動。

殷東成也表示，該段錄音內容為不實消息，且抨擊新竹縣政府的防疫工作，會造成民眾不必要的恐慌、抹煞防疫人員的辛苦和努力，已經蒐集網路相關證據，將請檢警調查，盼能遏止假消息。

新竹縣長楊文科也表示，中央流行疫情指揮中心自20日起，也不斷提醒民眾勿傳播未經證實的假消息，違者可處最高3年有期徒刑或是300萬罰金，民眾千萬不要以身試法。

(中時 )