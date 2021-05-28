原物料、貨運費用調漲；自4月起，天然氣漲幅是8.04%、紙箱上漲25%、原料運費因國際運費漲價對各項材料成本漲幅約8%至20%，國內玻陶業醞釀一波調漲售價？國內磁磚龍頭廠冠軍28日指出，目前成本上揚部分將自行吸收，短期不會有調漲動作。

根據冠軍統計，各項成本加總下，平均每個月製造成本多出400萬元。

冠軍磁磚表示，為了讓長期合作的供應商及消費者能使用最好的建材，冠軍建材仍自行吸收目前各項上漲成本，與大家共體時艱。

冠軍宣布磁磚短期不漲價，對營建業應該是一項利多；市場指出，國內營建商近來深陷缺工、缺料潮，又以缺工問題最嚴重，工資已漲「好幾倍」，還是找不到工人，加重營建成本;加上疫情近日嚴峻，工程展延等問題，讓營建業背負沉重的壓力

由於冠軍為國內磁磚市場龍頭，市占率達35%，具指標性；加上先前，台灣區預拌混凝土同業公會也宣布，今年預拌混凝土不會漲價。市場指出，在磁磚、預拌混凝土廠等建材廠相繼喊出不漲價下，短期對營建業成本增加的壓力，應可舒緩不少。

(工商 )