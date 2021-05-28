陳嘉樺（Ella）的「艾拉秀」將在8月14日於高雄流行音樂中心登場，門票原定6月12日開賣，但因本土疫情仍蔓延，28日由工作室「勁樺娛樂」宣布延後開賣，「等待是為了更安全的許下約定這段時間大家辛苦了，讓我們彼此打氣守護，最近先乖乖待在家，必要外出時 口罩戴好勤洗手 ，保持心情平穩健康度過每一天」。她也表示：「防疫第一！我們一起堅持下去，一定會有再見面的時候！」

疫情升溫，全台三級警戒，Ella近期居家防疫，好好陪伴老公兼經紀人賴斯翔、兒子「勁寶」，她笑說當起全職家庭主婦，「我們家目前採用分流分工分班制，可以把精力用在對的地方，也保有自己的空間。小孩我負責早上和煮三餐，中午後交給他爸爸，小孩梳洗睡覺都是他爸負責」。

她分享現在家中客廳變成多功能場域，除是視聽室外，還要是操場、遊戲場及教室，空間可以消耗小孩體力，爸媽也能一起運動，但她坦言在家當然還是會有受不了的時候，因為小孩體力實在太驚人，「就要換手處理」，並大讚勁寶目前算很配合，「他這幾天已經集滿他的乖寶寶貼紙，解鎖他的新玩具」。

(中時 )