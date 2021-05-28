台中市長盧秀燕28日召開台中市疫情指揮中心記者會中指出，中央這次撥補17500劑疫苗已到貨，優先配給第一線醫護人員15700劑施打，另分配警消、環保、民政人員共1800劑；盧秀燕說，目前疫苗數量非常少，只能先施打第1劑。

盧秀燕指出，目前全市醫護人員還有3萬人待打，只能先施打15700劑、第一線警察人員有6800人目前先施打1000劑，消防人員有1112人待打，先分配500劑。

另外，環保以及民政共300劑，因為現階段有一些確診的場域，環保人員必須要到現場做清消，具染疫風險。另民政人員是因為必須負責殯葬業務，有一些確診的遺體要火化，像是外縣市重症死亡個案，因殯葬人員負責確診遺體進行火化，所以也是有風險，所以必須盡快施打疫苗。

目前數量非常少，對於各個醫護、警消、民政、環保來說真的都不夠，更何況是一般各行各業，但是中央就分配這麼多，27日到貨時連夜就已經開始配發下去，所以28日醫護人員就已經開始施打。

(中時 )