國內新冠肺炎疫情持續延燒，但宜蘭縣28日並沒有新增確診個案，也沒有「校正回歸」的病例，這也是國內疫情爆發後，「嘉玲」第二次拜訪宜蘭縣，但有1名75歲的高齡病患則不幸病逝，另外還有12人出現較嚴重的肺炎症狀，仍在醫院積極治療中，宜蘭縣長林姿妙則在防疫會議中宣布，基於防疫優先，原訂9月要舉行的「2021媽祖文化節」活動確定取消。

宜蘭病逝的這名新冠肺炎確診病患在27日上午宣告不治，但並沒有列入中央流行疫情指揮中心28日所公告的病死人數中，宜蘭縣政府衛生長徐迺維表示，這名病患有高血壓及心血管疾病慢性病史，確診後狀況持續惡化，轉入加護病房治療，雖然經過醫師全力搶救及使用各類最新的藥物，但最後仍宣布不治。

由於有人在網路上放上這名病患病逝後的處理過程影片，並質疑竟然是使用救護車載運遺體，對此，縣府也明確表示，依照規定救護車不能載運死者，將會依緊急醫療救護法規定，對載運死者的救護車公司開罰，但同時也將會約談相關人員，要查出是誰拍攝影片並放在網路上，畢竟這樣的行為對於死者及家屬都是很大的傷害，不可原諒，縣府一定會開罰。

至於26、27日在碧候村執行的普篩結果，1096位居民中有6個案例出現快篩陽性，所幸進一步經由核酸篩檢分析結果都是陰性，全村普篩告一段落。

因未來的疫情發展不明，宜蘭縣長林姿妙也宣布，原訂要在9月中下旬舉行的「2021媽祖文化節」予以取消，主要是考量到近期國內疫情持續擴大，有關宗教遶境、進香、出巡等活動，參與者多屬於不特定的對象，且活動形式難以保持社交距離，活動地點更遍及各鄉鎮市，難以落實實聯制及其他必要性防疫措施，經審慎評估，以防疫工作為優先考量下決定停辦，至於原先編列的1000萬元活動經費將全數投入防疫工作之用。

(中時 )