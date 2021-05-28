總統蔡英文強調，要向原廠或COVAX平台洽購疫苗，以確保品質和安全直接保證，引發各界熱議。對此，藍委陳玉珍表示，現在最重要的是政府不要再甩鍋說誰打壓，因為人民和國家都沒辦法再等了，她更質疑，蔡英文不是談判專家嗎？怎麼會說要跟原廠買才有保障這種話？

《中天新聞》報導，陳玉珍表示，現在最重要是政府不要再甩鍋，說A打壓、B打壓、C打壓，而疫苗到貨時間，行政院長蘇貞昌之前在立法院報告，也都已經說得非常清楚，但現在就是每張支票都跳票，人民、國家沒有辦法再等待，有疫苗是當務之急，現在人民都活在恐慌當中，現在不是要聽到被誰打壓，這麼沒能力還當執政黨？

陳玉珍認為，當執政黨就是要有能力，不管在什麼情況下，就是要買得到，或向美國要得到疫苗，「不然就跟美國說不出口晶片，就是給我來疫苗，善用自己的籌碼，蔡英文總統不是一個非常善於談判的人才嗎？」蔡英文是一個國際談判人才，竟然可以說出什麼要直接跟原廠買才有保障，「她竟然可以做出不會談判的行為，我們非常驚訝」。

陳玉珍更說，不只要拒吃萊豬，還要拒絕給美國晶片，晶片就是我們最大的籌碼， 我們不是一向和美國關係良好嗎？至於疫苗分配的問題，她則指出，明明雙北就是重災區，「我不知道為甚麼會做出這樣的行為，不管從人口數、確診數來講，新北都比高雄還多，疫情當前，資源分配不要再分藍綠，每位國民的命都是同等重要」。

買嘸疫苗甩鍋扯打壓! 陳玉珍嗆:蔡英文不是很會談判嗎

(中時新聞網)