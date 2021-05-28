緊急接下東京奧運5搶1棒球最終資格賽組訓的中華棒球協會，27日召開選訓會議選出36人大名單後開始詢問球員參賽意願，據了解，業餘球員約有9成有意願參賽，旅外球員也幾乎都有意願，但仍須等球團同意放行。

5搶1資格賽移至墨西哥舉行，中華職棒在25日宣布放棄組訓，體育署隨即詢問棒協接手可能性，棒協在昨日緊急開選訓會議，會中確認部分教練團及36人大名單，並開始徵詢隊職員意願。

中華隊由安永鮮物總教練吳思賢掌兵符，陣容以業餘球員為主體，加上7位旅美球員，名單中並無列管的球員，除了徵詢球員意願外，還需加上確保墨西哥的防疫措施完善且安全無虞後，才會同意出賽。

據了解，名單中願意參賽的業餘球員大約有9成，旅美球員也幾乎都有意願，不過有約在身的球員還需要與球團溝通後才知能否放行，甚至還有名單外的旅美球員前來詢問，表達自己也想參賽的意願。

若一切順利，中華隊預計在31日接種疫苗，最快在6月2日展開集訓，採「泡泡模式」進行，屬意地點將會在台東體中。

(中時 )