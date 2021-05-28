對於高雄市獲得的AZ疫苗比重災區新北市多，國民黨主席江啟臣今天表示，指揮中心雖提出公式解釋，但這等同讓最火線的雙北第一線打仗的人，無法優先獲得支援，將重挫防疫人員的士氣，也會引起中央與地方無謂的爭論，他認為，若指揮中心願意和雙北會商，討論疫苗分配方式，相信中南部或其他沒有迫切需要的縣市也能理解與配合。

對於新北市長侯友宜說疫苗分配雙北盡量優先，江啟臣接受廣播專訪說，現在對台灣而言，最大敵人是病毒，病毒不會挑顏色或政黨，身為在野黨要做好監督如何有效運用預算，防堵病毒擴散，且保障人民生命，執政黨也要敞開心胸參考社會各界的聲音。

江啟臣強調，此時需要能統合不同力量資源的領導中心，希望民進黨不要再用政治競爭來看待防疫，才能真正有效化解危機。

至於高雄市分配到的AZ疫苗比重災區新北市多，江啟臣指出，當需要分等級接種疫苗，就代表疫苗不夠，對於指揮中心提出公式解釋，等於無法讓最火線的雙北第一線打仗的人優先獲得支援，將影響第一線防疫人員的士氣，也會引起中央與地方無謂的不愉快與爭論，這其實都應該避免。

江啟臣說，如果指揮中心願意跟雙北醫護會商，討論疫苗該怎麼分配會比較好，他認為現在中南部或還沒有迫切需要的縣市，也能夠理解與配合，而不是用硬梆梆的用公式解決問題。

談到南投縣長林明溱與鴻海創辦人郭台銘都說要自購疫苗，但指揮中心仍強調疫苗由中央統籌，江啟臣強調，中央就是沒有足夠疫苗，才讓地方緊張，但這絕非對抗中央，而是窮盡一切管道找到有效、安全且充足的疫苗，保障人民性命安全。

江啟臣反問，中央統籌一年有什麼成果？蔡政府去年5月就說去年底量產國產疫苗，同年10月指揮官陳時中就說透過東洋買1000萬劑BNT疫苗，當時陳還替上海復星辯護稱不是中資，但到現在只有86萬劑疫苗來台，何況地方或民間採購疫苗，相關流程都按照法律來，同時需要中央協助。

(中時 )