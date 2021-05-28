歐股周五早盤再靠近創紀錄的高點；投資人對於美國更多的刺激措施表示歡迎，但是擔心美國關鍵數據的公布，抑制了漲幅。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.38點或0.31%，為447.82點，更加逼近於此前的447.86歷史高點。歐股預計本周周線為微幅的上漲。

銀行股領漲，上升0.7%；得益於金屬價格上升，資源股上漲0.4%。

全球股市因流動性增加的前景而上漲。美國總統拜登(Biden)將爭取獲得6兆美元的2022年聯邦預算支出。拜登預計今日稍晚首次公布其預算書。

(時報資訊)