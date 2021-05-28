疫情升溫，民眾搭乘台鐵、高鐵、公路客運甚至計程車，都要呼應行政院5月19日推出的「簡訊實聯制」，「嗶一下」QR code。交通部28日說明公共運輸導入簡訊實聯制推動情形，發現台鐵、高鐵、公路客運QR code張貼情況良好，都是百分之百張貼。計程車則進度不一，台北市和台中市百分之百張貼完畢；高雄則是六都中成績最差，不到7成計程車張貼QRcode。

交通部表示，疫情升溫，政府「簡訊實聯制」讓民眾只要掃描店家提供的QR Code或輸入店家代碼，免費發送簡訊，即可免留個資給店家，將簡訊記錄留給電信業者，提供指揮中心疫調使用。

交通部主管的鐵公路運輸「簡訊實聯制」QR code張貼率，高鐵全線12站、台鐵239站及公路客運602條路線（國道182條；一般420條），共計車輛數4785輛（國道3320輛；一般1465輛），5月20日前已全部張貼完畢。

至於地方政府主管的捷運、市區公車及計程車等，捷運12條路線（台北市6條；高雄市3條；新北、桃園及台中市各1條），共計245站5月21日前全部建置完畢；各地方政府轄管的市區公車共1萬678輛5月23日前全部建置完畢。

計程車部分，截至5月28日止，全國9萬3001輛計程車，已申請9萬2341輛（申請率99.29％），已張貼8萬5752輛（張貼率92.21％，其中台北100％，台中100％，非六都99.98％，新北90.34％，台南84.00％，桃園70.11％，高雄69.63％）。交通部特別說明，新北、桃園、高雄均有計程車司機停業休息未出車（新北約1成，桃園、高雄約3成）。

(旺報 )