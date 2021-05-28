台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

中央流行疫情指揮中心今公布新增555例本土確診個案，死亡人數有19人創下新高，台北市長柯文哲27日表示，有143例找不到感染源，特別是雙北市個案相當多，所以疫調、足跡就不再有意義，如果把確診案例按發病日、研判日去判斷，看起來趨勢還算穩定，但必須聲明一下這是在自動自發封城下才能夠這樣。

柯文哲今午在網路直播說明北市最新疫情，他表示，疫情變化有一定趨勢，今天有555例本土確診個案，死亡人數19人創下新高，本周已累積63死，就中央公布確診的案例，有143例找不到感染源，特別在雙北市地區，找不到感染源的個案相當多，所以疫調、足跡就不再有意義。

他指出，如果把確診案例按發病日、研判日去判斷，看起來趨勢還算穩定，但必須聲明一下，這是在自動自發封城下才能夠這樣，大家若不合作的話，趨勢是會往上飆升，因為其他國家達到社區感染一定數量，基本上常常會失控，代表台灣國民相當合作，讓疫情在現階段可以控制。

(中時 )