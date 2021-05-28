佳和集團董事長翁茂鍾因案被判刑1年可易服社會勞動，2012年涉嫌與負責執行的台南市麻豆警分局官田分駐所員警串通，在簽到簿造假，9個月就將2196小時的社會勞動執行完畢。全案28日偵查終結，依偽造文書等罪嫌將翁及前官田分駐所副所長楊博賢等2人提起公訴，另林姓觀護佐理員及10名警員緩起訴3年，並應於2年內向公庫支付18萬元。案移法院後，翁被以有逃亡及串證之虞裁定羈押，楊具保10萬元。

檢方指出，翁茂鍾2012年間因涉及共同炒作股票及填製不實會計憑證，被高院判刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，經南檢准予易服社會勞動後，在2012年9月執行完畢。台灣高檢署日前接獲檢舉，重新檢視此案後，發現翁茂鍾在2012年1月至9月間，就將2196小時的社會勞動執行完畢，疑似執行不實，發交南檢偵辦。

南檢於4月1日在多處地點同步傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，以及翁的祕書及南檢已離職及現職觀護佐理員各1人後，以翁茂鍾及楊博賢涉嫌重大且有串證及滅證之虞聲押獲准。

南檢調查發現，翁茂鍾得知易服社會勞動，即利用警察之友會理事長的身分，在高階警官的陪同下，於2012年1月5日前往麻豆警分局報到，並當場表明希望前往距離公司較近的官田分駐所勞動服務，經承辦業務的偵查佐電話詢問南檢林姓觀護佐理員，對方請分局自行決定後，即指定官田分駐所為執行單位。

翁茂鍾到官田分駐所報到後，當時的所長將翁社會勞動的督導與管理，交給時任副所長的楊博賢負責，但楊卻將工作日誌從值班台取走，放在廚房鐵櫃上與翁共同保管，甚至還填具不實的社會勞動內容，並指示所內10位警員在「執行督導」欄位蓋職名章。

檢方根據翁茂鍾的健保卡、信用卡相關紀錄，認定翁茂鍾涉嫌與楊博賢同謀，在某些時間並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載，使翁得以提前將應執行的時數執行完畢，涉犯行使公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪，將2人提起公訴，其餘11名同案被告均諭知緩起訴3年，並於2年內向公庫支付18萬元。

(中時 )