現代人生活繁忙，工作壓力也大，加上近期疫情肆虐，讓全台灣人都人心惶惶，此時，保持簡單生活來緩解焦慮最重要！運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，12星座在本周末5／28～5／30的運勢，金牛座、天秤座的桃花運最好，天蠍座則可得到財務上的及時雨，瞬間降低貸款的壓力。

▍白羊座

近期白羊座的個性已經不像過去那麼容易衝動，你也改變了過去喜歡戶外活動的休閒方式，周末你更願意待在家裡，增加和父母與兄弟姐妹相處的時間，你會愛上料理，同時發現打掃家裡是一件有成就感又紓壓的事情。

▍金牛座

最近金牛座的感情能量非常強烈，你改變了過去緩慢被動又固執的交友態度，現在你不僅變得非常幽默主動，還很會交朋友、談戀愛，建議用最輕鬆的心情與人交流，就能讓感情進展得更順利。

▍雙子座

雙子座受水星逆行影響，會感覺到很多的不順利，例如：手機被摔壞、家中電器設備故障、忘記重要行程，或是被嚴重的車禍延誤未來的計劃等，許多倒楣的事情會一件一件發酵中。

▍巨蟹座

巨蟹座的情緒是複雜敏感的，你們對自己當前的生活會很感激，同時對未來也很徬徨，因此你十分珍惜現狀，並且期許有更好的未來，因此目前正處於積極醞釀全新人生的階段。

▍獅子座

如果有一個空閒下來的時間，建議獅子座的人可以安靜讀書或聽歌，或是翻找過去收藏的玩具與相簿，這是一個適合回憶過去記憶的復古周末。你最近容易巧遇老朋友，也可能翻找出一件已經尋找很久的遺失物。

▍處女座

在守護星逆行的時候，處女座要停止內心的焦慮，同時改變喜歡挑剔別人毛病的壞習慣。由於時運不濟，建議你最近低調一點，如果處處強出頭，小心惹來更多麻煩。而近期愛情運則面臨到汰舊換新的時刻，如果新歡出現，別忘記好好珍惜。

▍天秤座

最近天秤座的戀愛運不錯，但你太渴望談戀愛，反而會遇到亂放電，或是表錯情的狀況。有時候愛情的情愫是需要時間等待的，若太過主動可能會帶給對方壓力與想逃避的感覺。

▍天蠍座

天蠍座在近期會出現一道曙光，這會是一筆金錢和新的收入，由於得到了財務上的及時雨，可以讓各項貸款的壓力瞬間變小。所謂天無絕人之路，只要你願意努力，不怕吃苦，一定可以憑藉著勞動力的付出收穫金錢。

▍射手座

最近射手座的感情和婚姻可能會出現許多誤會和摩擦，會因為某一方要求比較嚴格，而另外一方卻個性散漫不積極而產生爭執，畢竟把個性急躁的人和個性緩慢的人放在一起生活，這本身就是一場悲劇。

▍魔羯座

魔羯座最近要節制一下自己的消費習慣和花錢方式，如果過去已經習慣大手大腳花錢，現在突然要節儉，難免會非常不習慣，但近期工作不好找，錢也難賺，物價又不斷上漲，每次到了月底的時候，內心還是會有很大壓力。

▍水瓶座

水瓶座在本周末要早點睡，你平常已經養成夜貓子的習慣，白天的時候總會沒精神，但到了晚上精神卻特別好，日夜顛倒的生活方式對健康會造成很大的損害，小心晚睡造成身體的發炎反應。

▍雙魚座

雙魚座在本周末會有很好的學習運及交友運，如果有朋友邀約見面、聯誼或聚餐，你可以大方接受邀請，因為在聚會中，你會遇到新奇有趣的事情，還可能認識新朋友，而這些新朋友極有可能是未來事業上的貴人或是戀愛對象。

(中時新聞網)