北市各快篩站陽性率變化表。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市萬華區3處篩檢站昨檢測682例，市長柯文哲27日分析，看起來比例有下降，雖然萬華是一開始發動的地方，在設置篩檢站把陽性找出來隔離後，這地方慢慢控制下來，但發現其他地方散開。

萬華3處快篩站昨完成682人篩檢，聯合醫院中興院區有219人篩檢、14人陽性；剝皮寮篩檢220人、3人陽性；聯醫和平院區篩檢243人、18人陽性。昨陽性率也掉到5.1％。

柯文哲今午主持防疫記者會剖析，看起來比例有下降，這次反而剝皮寮人數比較少，也可能是有病的都篩出來了，再檢查北市其他醫院快篩情形，發現有散掉，跟統計的數量是符合的。

他指出，把中央已確診案例按發病日倒推回去，若不計較是那一個時間只看趨勢，從報表來看最重要意義就是萬華百分比有控制，反而是其他地方散開，符合在所有臨床上看到的。

柯文哲說，固然萬華是一開始發動的地方，設篩檢站把陽性找出來隔離，這地方慢慢控制下來，畢竟首都是生活圈人會跑來跑去，待數量達一定程度，不能再公布疫調、足跡，因為會有假象安全感，以為疫情只在萬華、只有公布的足跡是危險的，但其他行政區都有，恐怕到新北淡水到新店沿岸都是一樣局面，要把旁邊的人都當成有感染。

(中時 )