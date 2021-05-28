大陸體育總局發佈「開展全國足球發展重點城市建設工作」指導。足球發展重點城市建設以五年為一周期，實行「三步走」戰略。近期目標（2021-2025年）：全國建成16-18個重點城市。到2025年，重點城市的職業聯賽擁有2支以上男、女職業足球甲級俱樂部。遠期目標是到2035年，足球成為中國建成體育強國的標誌性事業。

其中，近期目標（2021-2025年）：「十四五」時期，全國建成16-18個政府重視程度高、足球底蘊好、管理體制機制順暢、訓練競賽體系完備、足球發展基礎堅實、足球文化氛圍濃厚的重點城市。到2025年，重點城市的職業聯賽組織和競賽水平達到全國一流，擁有2支（含）以上男、女職業足球甲級俱樂部；青少年足球普及廣泛，全市青少年足球人口佔在校學生人數總數達到50％，建設完成1個國家級青訓中心和一批市級、區（縣）級青訓中心；足球場地數量和利用率有較大提升，每萬人擁有足球場地達到1塊以上；社會足球發展基礎不斷夯實，基層足球組織蓬勃發展，足球活動廣泛開展，形成全社會關心和支持足球發展的良好氛圍。全市足球發展基本指標位居全國前列。

中期目標（2026-2030年）：重點城市足球發展初見成效，足球管理體制機制更加健全，足球基礎設施更加完善，職業足球、青少年足球、社會足球規模水平全面提升。全市參與足球運動的人數明顯增長；職業聯賽組織和競賽水平達到亞洲一流；青少年足球人口大幅增加，訓練水平和競技成績顯著提升，不斷向國家隊輸送更多的優秀運動員，成為全國足球人才搖籃。

遠期目標（2031-2035年）：經過三個足球發展「五年規劃」的努力，到2035年，足球成為中國建成體育強國的標誌性事業。重點城市要走在全國前列，率先實現足球的全面發展。足球成為全市群眾普遍參與的體育運動，優秀足球人才輩出，全社會形成健康向上的足球文化。

(中時 )