案7113活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

案7113活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府補充案5449活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮已有12人確診，衛生局開設社區篩檢站。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣28日新增確診個案1例，案7113家住草屯鎮的67歲婦人，是27日公布確診案6762的妻子，主要活動場所在住家和鄰居處，曾赴大觀市場及雜貨店；已匡列接觸者22人，包括同住家人5人，非同住家人13人，友人4人，已完成採檢居家隔離中。

草屯鎮累計已經出現12例確診，為維護社區民眾安全，衛生局已進行個案公共場所活動史，疫情調查及清潔消毒。

另外，5月25日公布確診個案5449，曾於5月11日上午到國光客運草屯站，乘車至台北轉運站，有萬華足跡；5月12日上午搭乘國光客運回草屯站返家，已通知客運場站及車輛完成清消，駕駛自主健康管理。

27日撥配到南投縣的AZ疫苗1800劑，截至昨日晚上醫事人員、警察及消防人員已施打805劑，施打率44.7％，剩餘995劑預計今日施打完畢。

防疫期間，違反防疫管制措施裁罰6案，其中，鹿谷鄉5人聚會飲酒，邀集人裁罰30萬元，客人每人各裁罰10萬元，其中一名從大陸來台依親的林姓女子，雖14天居家檢疫期滿，但仍於7天自主建康管理期間群聚，加重裁罰15萬元。

針對中央同意開放地方政府或企業採購疫苗部分，副縣長陳正昇表示，縣府將邀請14個縣市政府，聯合參與疫苗採購，除可簡化手續也可壓低購買成本，待中央正式來函，縣府就會展開後續採購程序，也期望在中央與地方的合作與努力下，盡快促成此事，滿足民眾的期待和需求，早日脫離疫情的威脅。

(中時 )