本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜28日主持防疫會議，宣布新北市祭出10項紓困措施，除了補助因疫情陷入困頓者，每戶1萬元急難救助金外，也推出減稅、緩繳罰金及產業支持等措施，盼協助市民共度難關。

侯友宜表示，針對負擔家庭主要生計的民眾，因疫情暫時無法工作、住院及產業停工等，導致全家生活陷困，且未能領取相關勞工補助或失業救助，市府補助每戶1萬元。市府也宣布啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，透過里鄰長系統即時關懷生活艱苦市民。

新北市祭出10項紓困措施。（翻攝直播影片）

針對失業勞工部分，除了勞動部推出失業勞工子女就學費用補助外，新北市更加給生活扶助金最高1萬1800元，另針對勞資爭議涉訟部分，提供律師費、裁判費及生活費等相關補助。

在青年族群方面，對於18歲至35歲在新北市設籍或在新北市就讀的大專院校在學生、應屆畢業生，市府也推出「青年見習計畫」，將招募300位青年投入政策創新規劃，讓市政與青年參與推動不因疫情而停歇。

針對促參廠商、市有房地承租業者、設定地上權業者及公有市場攤商，市府也提供相關紓困方案，促參廠商及設定地上權業者之營運權利金，最高減免35％；市有不動產出租作營業使用者，租金減收50％，公有市場攤商使用費則減收50％，減免期間皆為5月15日至8月31日。至於租金、使用補償金、權利金、市場使用費等規費與各項罰緩，繳納期限一律展延3個月。

在業者紓困上，對於飯店、旅館及其他營利事業已停用或縮小營業面積者，及配合政府防疫政策停業之場所，其房屋稅率由原3％降為2％；查定課徵之娛樂稅業者，市府將主動減徵5月15日至8月31日查定稅額之30％，另配合政府防疫政策停業之業者，則於停業期間停徵娛樂稅。各類車輛向監理機關辦理停駛未使用之期間，牌照稅可按日免徵。

侯友宜強調，盼透過地方政府帶頭主動減免市有房地租金、權利金及房屋、娛樂稅賦等民生措施，帶動社會各層面善的循環，同時也已訴請中央減免營業及營所稅，共同減輕業者所受衝擊。

(中時 )