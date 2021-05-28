美國總統拜登主張擴大產業投資，除了投資2兆美元發展乾淨能源計劃外，更預計投入3000億美元於國內供應鏈，包含5G、AI、電動車等高科技產業，近來更有逾十多名美國參議員聯名呼籲拜登強化美國5G競爭力；「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出，5G趨勢明確，建議可把握修正時分批低接。

美國向來十分重視5G發展，尤其在「國際貿易戰不停」的情勢下，更加重視5G成長所必需的全面性，不僅數次重申將5G等高科技產業作為發展核心，更與國際其他主要國家結盟，維持供應鏈各端齊全，以求未來全力推動5G前進時不被他國掣肘。

近來美國聯邦參議院情報委員會十餘位參議員聯名呼籲拜登編列預算，以提升美國5G領域競爭力，其中亦包含主席民主黨籍沃納、副主席共和黨籍的魯比歐，從不同黨派參議員皆加入聯署，更能確定未來拜登在推動5G政策上，將如虎添翼。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，雖然科技股近期因漲多修正，但5G發展態勢明確，且趨勢形成後不易改變，目前觀察多項經濟數據、基本面等，皆不影響5G發展方向，適度的修正，不僅有助釋放漲多泡沫壓力，更能提供投資人低接買點。

一般非專業投資人研究5G企業的財報內容並不容易，因此建議有意參與5G主題投資者，可利用5G ETF作為投資工具，5G ETF精選一籃子優質5G企業，可免去自行研究財報、擇股的不便。

另因5G所帶動每個裝置背後的產業供應鏈龐大、遍及全球，絕非單一公司或單一國家即可涵括，若以拆解iPhone12手機為例，可發現其關鍵元件之供應商，廣泛分布於美、韓、台、中等各國，如選擇僅布局單一國家的5G ETF，在5G產業供應鏈輪漲時，便可能無法及時跟上，績效成長亦彷若被「掣肘」，無法發揮該有的表現。

因此投資人應優選擇成分股佈局國際的全球5G ETF，如同美國在5G發展策略上選擇與他國結盟，避免供應鏈欠缺，亦達強強聯手之效；「元大未來關鍵科技」ETF成分股分布全球，於國際5G企業中挑選菁英中的菁英，就好比集結了美國、英國、日本、韓國、台灣等眾國護國神山所組成的國際護國神山隊伍，建議可把握修正分批進場，若有大幅修正亦可加碼買進。

(工商 )