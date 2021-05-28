高盛27日表示，已不再將中國視為大宗商品定價的中心，理由是發達市場的需求恢復迅速，顯示中國作為買家已被西方消費者排擠出場。

高盛在5月27日的一份報告中稱，看多大宗商品的論調既不是關於中國投機者，也不是關於中國需求增長，而是關於稀缺性和發達市場主導的復甦。

雖然在中國對本地投機活動發出警告後，大宗商品價格下跌，但石油、銅和大豆等關鍵商品的基本方向，仍是在下半年逐步吃緊，很少有證據表明供應反應足以破壞這一牛市。

高盛稱，市場開始反映出這一點，因為銅價越來越多地受到西方製造業數據的推動，而不是中國的同類數據。「這與2000年代的牛市相比可謂角色翻轉，現在中國就像當年的美國，成為舊有的消費者，而當年中國的新興需求則是排擠美國消費者。」

高盛表示，美國定價能力增強的直接原因，在於美國的大規模財政刺激措施，而中國卻沒有，高盛並指出，中國從低成本勞動力和全球貿易的比較利益獲益程度不再像以前那麼多。

高盛說，「這最終造成本地優勢相對轉弱。隨著稀缺性開始產生短缺和更高的價格，中國是第一個被價格排擠出場的消費者。」

(工商 )