A股28日個別發展，上證指數收跌8點，險守3,600點，終止4連升。市場交投活躍，兩市成交合計再度破人民幣（下同）兆元，達1.02兆元。總結本周，滬指累計升3.28％。

香港信報報導，上證指數震盪走跌，最多升13點或0.37％，高見3，622點，最多跌26點或0.73％，低見3，582點，全日收市報3,600點，跌8點或0.22％，成交4,524.45億元。

深成指曾高見14,977點，升80點或0.54％，但其後轉跌，最多跌118點或0.79％，低見14,778點，全日收市報14,852點，跌44點或0.3％，成交5,637.27億元。

滬深300指數報5,321點，跌17點或0.32％；創業板指數報3,232點，升6點或0.19％。

各類股個別發展，鋼鐵股跌逾2％；水泥、電力、石油、煤炭、房地產股偏弱；金融、有色金屬、化工股走穩。

外電引述知情人士稱，中國幾家大宗商品公司應政府的要求，削減了看漲的期貨頭寸，這表明北京對原材料價格飛漲的擔憂日益增加。

(工商 )