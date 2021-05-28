國內疫情嚴峻，東元電機(1504)感謝前線醫療人員的辛勞和貢獻，宣佈將捐贈100台移動式空調和30台空氣清淨機，對第一線篩檢工作醫護人員表達支持，也稍稍舒緩夏季篩檢站的炎熱。第一批捐贈物品，今天早上已送抵台北市和平醫院，後續將儘快分送至有需求的各大醫院篩檢站。

東元集團關係企業台灣宅配通28日上午，運送東元電機所捐贈的移動式空調，抵達台北市立聯合醫院和平院區，立刻由台灣宅配通的配送安裝人員，協助現場架設，力求能儘快讓露天搭棚的篩檢站使用，提供快篩站的醫療人員和民眾涼爽安心的空間。

東元電機邱純枝董事長表示，由於台北市和新北市目前是全國疫情最嚴重的區域，醫療人員負擔吃重，因此，第一波捐贈對象以萬華、板橋雙北市立醫院體系的快篩站為主，將視需求擴及其他地區，與政府、民眾共同攜手抗疫，降低防疫人員壓力。

邱純枝表示，感佩所有直接面對疫情，承受著身心雙重壓力的醫護人員，東元期許以自有技術提升社會大眾、和醫療前線人員的防疫能量，不只是金錢上的捐贈，而是將真正有助於防疫的物資，提供給最需要的地方和單位，展現東元集團對所有防疫團隊的支持，也期待台灣早日戰勝疫情。

東元自去年疫情發生後，即投入對防疫產品的開發，包括自主研發設計完成「智慧UVC消毒機器人」，已運用於公共場域的消毒防疫；以及加裝了UV-C抑菌光的入口空氣門，可以做為室內入口處抑菌的使用，提供更安全的空間。

(工商 )