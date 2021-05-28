即使疫情未歇，不過不少企業營運亮眼，持續加碼購置內科廠辦。據統計，今年上市櫃公司在內科廠辦交易迄今達88億元，已超過去年整年的交易規模，企業需求不墜也帶動大內科廠辦開發加速，未來還有17棟、共約3萬多坪的廠辦面積完工釋出。

值得注意的是，內科自2017年起，已連續五年都有整棟廠辦交易出現，今年也有二件整棟交易，聯發科以及亞尼克?子工房，分別以32.6億元、4億元買下文德段整棟廠辦，此外，今年威剛科技、第一金人壽保險、和潤企業等都在內科購置廠辦。顯示內科廠辦對於有大面積需求的企業來說，購置成本較市中心低，吸引企業加碼入手。

信義全球資產總經理柯宏安表示，今年四、五月內科廠辦交易熱絡，均有大型企業入手內科大型廠辦交易，內科也是許多上市櫃企業總部、高科技業的群聚重鎮，目前疫情趨嚴峻，因應疫情變化將會採更高規格，短期交易狀況需再觀察，不過長期來看，內科未來還會有規劃中的捷運環狀線東環段，可望改善交通運輸便利性，預期企業對於大內科的需求仍會持續。

土地開發持續，也可反應內科需求強勁，根據信義全球資產調查，包括企業總部自用與建商開發在內，目前大內科已取得建照擬興建的土地，未來預計釋出的廠辦將達17棟，總面積約3萬坪。以內科四大區段來看，舊宗段就有9棟、合計約1.2萬坪新增廠辦興建，開發最為熱絡，西湖段、文德段則各有9,600坪、7,000坪次之，潭美段則約有3,000坪。

包括長虹、龍邦、竹城、義翔、大亮建築等建商以及台達電、北大欣等企業都有廠辦興建。除了建商、企業加快腳步開發興建外，也有如中華賓士等多家大型車商，看準高科技就業族群商機，在此進駐設立展售服務中心。

(工商 )