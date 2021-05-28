不銹鋼龍頭廠燁聯(9957)28日宣布，全面調漲6月份不銹鋼產品盤價，其中內銷部份，304系列熱冷軋不銹鋼每公噸大漲12,000元，430系列產品每公噸漲6,000元，316系列產品附價每公噸漲2,000元。

燁聯外銷價格部份，304系列產品每公噸大漲400～450美元，430系列產品每公噸漲150～200美元，316系列產品附價漲60美元，市場預期另一家大廠唐榮(2035)31日開出的6月份產品，可望跟著大漲。

(工商 )