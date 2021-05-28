燁聯全面調漲6月份盤價 304系列產品每公噸大漲12,000元 16:332021/05/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯(9957)28日宣布，全面調漲6月份不銹鋼產品盤價，其中內銷部份，304系列熱冷軋不銹鋼每公噸大漲12,000元，430系列產品每公噸漲6,000元，316系列產品附價每公噸漲2,000元。 燁聯外銷價格部份，304系列產品每公噸大漲400～450美元，430系列產品每公噸漲150～200美元，316系列產品附價漲60美元，市場預期另一家大廠唐榮(2035)31日開出的6月份產品，可望跟著大漲。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 《商情》供應擔憂 期銅盤中漲0.70％ (工商 ) #燁聯 #唐榮 #每公噸大漲 #不銹鋼 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 《類股》中鋼6月內銷價大漲8％ 中鴻亦看連漲12月 10:522021/05/17 財經 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 《日股》日經晨返兩萬八 東證收一千九 12:342021/05/18 財經 豐興本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價 全面大漲 12:212021/05/17 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《商情》需求不如預期 上周五期銅價格下跌 09:272021/05/17 財經 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 10:362021/05/18 社會 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 自行車雙雄大漲逾5％ 11:512021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 輝瑞和國產高端差在哪？謝金河爆驚人發現 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 紓困4.0鎖定內需消費 這產業轉機來了？ - 財經 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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