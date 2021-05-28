在大型權值股領漲下，28日韓股反彈收紅。KOSPI收3,188.73點，上漲23.22點或0.73%。韓股周線漲1.02%，創三周來最大漲幅。同時，韓元走升，而韓國公債殖利率也上升。

美國上周初次申請失業補助人數僅增40.6萬，再創2020年新冠疫情以來最低數量。同時，美國第一季經濟成長數字還是維持6.4％，因此市場也有了信心。

現代汽車與子公司起亞分別收漲5.22％與4.83％，因為這家韓國最大汽車製造商，未來將往電動車產品方向前進，逐漸減少傳統燃油車輛產量。同時，汽車類股也走高3.74％。

三星電子漲0.63％，LG化學也漲3.61％。

外資買超1401億韓元，約1.25億美元。

根據市場普遍預估，韓國五月出口數字可望出現超過三十年來最大增幅。主要背後推手，就是半導體，汽車與石化產品。

韓元匯價方面，一美元可兌1,115.5韓元，韓元升值0.23％。韓元周線大漲1.03％並創15周以來最大增幅。

韓國公債殖利率三年期上升4.2個基準點至1.166％。

(時報資訊)