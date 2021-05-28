OPPO正式宣布，Find X3系列的Find X3 Pro即將於6月5日正式登台，搭載高通Snapdragon 888，瞄準旗艦市場，建議售價為32,990元，自今(28)日開放預購，6月5日起全通路上市。

OPPO Find X3 Pro首度搭載10bit色彩引擎系統，在相機部分搭載十億色彩雙主鏡頭，不僅是首款廣角、超廣角鏡頭在感光元件規格一致的旗艦機，更是採用與SONY聯合研發的大感光面積IMX766感光元件，以在低光源、逆光、動態或精采瞬間等拍攝環境下，能夠不分主次輕鬆拍出最佳畫質的照片，規格分別是F1.8光圈與OIS光學防手震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，及F2.2光圈與原生110度的5000萬畫素超廣角鏡頭，在超廣角鏡頭部分，特別將航太領域中常見的自由曲面技術應用於鏡面中，更精準的控制光線方向，有效防止照片變形的情況。

OPPO Find X3 Pro搭載高通Snapdragon 888 5G處理器，搭配12GB RAM+256GB ROM的儲存空間，並支援11個5G頻段，這次大幅度的性能提升都能快速因應不同場景的需求。Find X3 Pro也集結獨家65W SuperVOOC 2.0超級閃充，防塵防水也為最高規格的IP68級。

另外，OPPO本次更於Find X3 Pro上市起推出專屬服務，除原先OPPO全機型手機皆有的免費到府收送，Find X3 Pro使用者將享有國際聯合保固、台灣北中南服務中心的專屬維修通道、免費借用Reno5系列備用機的專屬服務，在指定官方通路選購更享有效期一年的1T雲端空間。

(時報資訊)