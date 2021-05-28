國際金融研究所（Institute of International Finance）表示，隨著美國經濟復甦，以及金融市場仍然熱絡，2021年美國銀行業的獲利可能創下歷史新高。

IIF執行長亞當斯（Tim Adams）周五表示，經濟持續改善將有助於銀行放款業務和手續費收入回升，而投資活動持續增加，將提高交易業務收入。

亞當斯在接受媒體訪問時表示：「我認為我們將看到美國銀行業今年的獲利水準達到歷史高點，因此今年對銀行業而言是一個好年。我們從銀行股中看到這一點，我認為至少到今年底，它將繼續反映出那些潛在的、非常強勁的基本面」 。

今年美國銀行股的表現不俗，截至周四收盤，華爾街大行高盛今年來股價已經上漲40.8%，美國銀行和摩根大通分別上漲約40.4%和29.3%。

此外，美國許多大型銀行上個月公布的第一季財報中，許多財務指標都超出分析師的預期。

美國經濟正持續疫情中復甦，但持續升高的通膨亦引發聯準會可能提前收緊其超寬鬆貨幣政策的擔憂。

美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲4.2%，創下2008年來最大漲幅。

亞當斯對此表示，是時候了，聯準會應該開始談論縮減貨幣政策的可能性。但他也表示，幾乎沒有跡象顯示聯準會主席鮑爾很快會這麼做。

亞當斯表示:「我認為他們會讓這個經濟火熱起來，他們會讓經濟的高溫維持一段非常長的時間，他們會觀望通膨情勢，以確定通膨壓力是持久的，而非只是暫時的，這就是我們現在所看到的」。

聯準會已一再重申，任何通膨急升都將是暫時現象，因為這是與去年遭疫情重創的經濟相比。該央行並表示將維持寬鬆貨幣政策不變。

(時報資訊)