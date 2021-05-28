全台新冠疫情持續延燒，國發會27日於行政院報告「紓困4.0」，包含個人補貼、貸款補貼，以及產業紓困措施，由於此次疫情的爆發以本土病例較為嚴重，因此產業紓困將集中內需消費產業，對此有分析師指出，受到疫情嚴重影響的餐飲業，將在此次產業紓困措施中，成為最大的受惠對象。

國發會於行政院報告「紓困4.0」，包含個人補貼、貸款補貼，以及產業紓困措施，其中產業紓困主要集中於內需型的消費服務，相關薪資補貼將從寬認，企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬元為上限，行政院長蘇貞昌則要求直接發2萬。

國發會主委龔明鑫及行政院發言人羅秉成表示，此次疫情受衝擊的產業和去年大不相同，去年是因國外疫情嚴重，對傳統製造業造成衝擊，而今年是本土疫情爆發，對內需消費產業衝擊較嚴重，反倒是出口導向的製造業受惠全球景氣復甦而穩定成長，維持大部分經濟活動。

啟發投顧分析師李永年在節目《理財達人秀》中指出，事實上，最近有很多知名餐廳或飯店為因應疫情，都推出外帶、外送的服務；他舉例王品、美食-KY和歐買尬這3檔股票。

王品這家公司過去幾年很擅於經營，如股東會委託書可兌換餐券這類手法，另外，就技術面來看，王品股價自207元一路跌至109元，近乎腰斬，但目前已經開始走平，而過去10個交易日外資買超2147張，且券資比高達29%，股價也沒有再下挫，券資比接近30%或以上，其實就有軋空的機會。

此外，其實有些餐飲業主力營收來源並不是在台灣，而是在國外；許多人見疫情嚴重跑去放空如美食-KY這種股票，但事實上，台灣對其營收佔比相對不大，內用區的營收貢獻也較小，主要營收市場皆來自美國、大陸，而如今這2國已經逐漸解封，人民逐漸上街，消費需求穩定上升。

而像遊戲廠歐買尬，其實有轉投資興櫃股王綠界科技，如UberEats、Foodpanda等宅經濟平台都是綠界科技旗下客戶，而同樣也是這次疫情受惠股，他們在這次紓困方案中都有得到一些資助。

(中時新聞網)