新北市28日新增277例確診（校正回歸141例），中央目前分配雙北地區共14.6萬劑疫苗；新北市長侯友宜在28日記者會中回應，雙北屬1級戰區，為了不讓疫情擴散蔓延，建議中央在分配上要有作戰熱區的「重新部署」觀念；新北也將投入400萬元增強29區公所各項民生及防疫物資，蘆洲也會設立新的防疫中心，為警戒升級做準備。

新北市總共累計2887確診，板橋703，中和466，三重324，新莊262例，永和220例，土城189例，新店163例；侯友宜表示，新北市在各地廣設高風險熱區防疫中心，明天也會將蘆洲地1區6里設為防疫中心，目前已經有板橋有2區、三重2區、中和2區、新莊2區、加上新店永和跟土城，都有設熱區防疫中心，廣設防疫熱區就是為了升級時作實戰演練，希望市民能全力配合。

確診數仍未見趨緩，而對於民眾最關切的疫苗分配數量問題，雖然中央指揮中心澄清，雙北地區總共分配14.6萬劑疫苗，遠比高雄市共取得的5萬4800劑要來的多，但對每天確診數量遭的的新北市而言如杯水車薪，侯友宜將在記者會說，雙北屬於一級作戰區，如果能夠把疫區防堵住，不讓它再蔓延，就要更充分的配備力量去守住，所以在疫苗的分配，應該要作戰熱區的重新部署觀念。

新北市今宣布啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，並透過里鄰長系統即時關懷生活艱苦市民；接下來將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，並強化關懷區內列冊的121位獨居長者及11位街友，每日掌握其身體健康狀況。

(中時新聞網)