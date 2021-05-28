古姓男子，二度不戴口罩，不服員警製單開罰，除對員警飆罵三字經外，甚至還舉起拳頭，作勢要毆打警察。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

古姓男子，在賣場內二度不戴口罩，不服員警製單開罰，除對員警飆罵三字經外，甚至還舉起拳頭，作勢要毆打警察，中市警局霧峰分局國光派出所員警當場將他壓制送法辦。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一位年近60歲的古姓男子，27日被賣場人員檢舉在大賣場內沒戴口罩，中市警局霧峰分局國光派出所員警到場後，該男子先假意配合，但轉身又上該賣場2樓，再次不戴口罩被店員攔下，這次員警馬上開單，古男竟以國罵大罵員警，幾經勸阻無效，員警當場壓制古男，並依妨害公務罪移送法辦。

國光派出所27日接獲大買家量販店賣場人員報案指稱，有一男子在其二樓美食區，現場飲食且未戴口罩，員警到場看到一年約60歲的古姓男子，未戴口罩，員警告知最新疫情規定，並請其戴上口罩，古男最初配合戴上口罩，並表示先上個廁就會離開，員警基於信賴與人道考量，讓他先上廁所，尚未開單。

不料古男並沒有離去，被店員再次發現，古男藉口尿遁，轉向該賣場二樓商場遊蕩，而且還是沒戴口罩，員警馬上前去制止，並要求立刻戴上口罩，古男竟充耳不聞，員警不再囉唆，立即依違反傳染病防治法，填立單據開罰。

單據開了，但古男拒絕簽名，開始在賣場內大小聲稱「誰規定要戴口罩」要員警給法律依據，還對員警辱罵「幹你娘」、「不要臉」等等三字經，甚至還舉起拳頭，作勢要毆打警察，員警幾次勸阻無效，立即當場壓制古男，依妨害公務罪，移送送辦，未戴口罩部分，則依傳染病防治法，開立通知單並移送衛生局重罰3000元至1萬5000元罰鍰。

霧峰分局長陳家銘呼籲市民大眾要共體時艱，防疫視同作戰，警方會積極貫徹中央防疫政策，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，外出時務必全程佩戴口罩，落實實名制等相關防疫規定，若有相關違規情事，警方絕對依法追訴，絕不姑息，值此疫情延燒之際，民眾千萬不要掉以輕心或心存僥倖以身試法，大家齊心團結抗疫，以免害人又害己。

(中時 )