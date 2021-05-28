疫情嚴峻全台鬧疫苗荒，國民黨立委賴士葆表示，蔡政府的疫苗採購如同走鋼索般危險，其宣稱8月底有1千萬劑，這是包含未做三期試驗的國產疫苗，蔡政府堅稱疫苗採購的數量充足，同島一命，然而這一命卻是被蔡政府賭上去的。

賴士葆表示，蔡政府說8月底前會有1千萬劑，是將國產疫苗算在內，但明知道國產疫苗還沒有進入第三期的人體試驗，還在第二期試驗就把它納入疫苗穩定供給的數量，是將關乎國人生命的事情建立在未知的變數，8月之後更大的未知變數是施打國產疫苗的風險。

賴士葆說，現在蔡英文總統、指揮官陳時中都說疫苗夠了，拒絕所有可以幫忙取得疫苗的管道，只准中央統籌辦理，但疫苗採購已經延宕了一年多，決策失誤連連，完全無視民意渴求疫苗的焦慮心態如大旱望之雲霓，此時民意對於採購疫苗還要政治操作深惡痛絕到極點，他認為只要能救命，不要再講五四三。

賴士葆另指出，蔡政府堅持醫療量能足夠，很快的就已經被殘酷的事實檢驗，如今連台大醫院院長都公開喊話台大醫院撐不住了，雙北的醫院都十分吃緊，走道上躺滿病患，確診重症患者不斷的送急診室，有些人等不到病床就走了，有些確診者在家中等不到醫療照護就走了，很多癌症病患的開刀都被取消，改為藥物治療，醫護人員已經不堪負荷。

(中時 )