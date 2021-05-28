港股28日期指結算，市場觀望美國今晚公布4月核心PCE，港股今日基本呈先高後低，收盤守住二萬九。

香港信報報導，恒指高開106點，甫開反跌14點，見29,098點暫時低，之後回升，曾升220點，見29,333點，創4月29日以來新高。中午升183點或0.6％。中港股市午後走樣，恒指曾反跌79點，見29,033點，守住兩萬九。恒指最終收報29,124點，升11點報29,124點。

大盤成交額1727.43億港元。

國企指數跌54點或0.5％，報10,793點。科指走跌，失守八千關，收市跌166點或2％，報7,957點。

個股表現方面，騰訊收盤跌0.7％報601.5港元，成交居首達91.94億港元。京東物流首掛，走勢先高後低，收市報41.7港元，僅較招股價40.36元高3.3％，不計手續費一手賺134港元。

長實急升6％，為表現最好藍籌。匯控升3.8%報50.8港元，支撐大市。海底撈跌6.9％，藍籌中表現最差。

(工商 )