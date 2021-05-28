美股領漲下，主要亞股多收紅，台股也開高走高大漲1.62％，外資匯入大幅買超，加上出口商月底拋匯，新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，終場收在27.767元兌1美元、創逾24年新高，升值5.5分，台北外匯經紀公司成交量11.43億美元。

新台幣同步收周線，累計本周升值1.63角或0.62％，周線連二漲。外匯交易員指出，疫苗透過多方管道加速引進，激勵市場信心，台股跟著美股上攻，大漲269點至16,870點，外資加大匯入，並買超台股新台幣187億元，還有出口商月底拋匯作帳需求持續出籠，儘管國際美元反轉上揚，但新台幣升勢仍顯強勁，盤中一度衝抵27.706元至逾24年新高。

外匯交易員認為，外資及出口商加大拋匯量能，使得供需有點失衡，央行應有進場買了些美元，穩住新台幣匯率，加上午後部份外資及進口商也進場撿便宜買匯，最後升幅略見收斂，但收盤仍創逾24年來新高。預期若疫苗好消息持續，新台幣恐怕升勢難擋，短線有機會進一步挑戰27.5元關卡。

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