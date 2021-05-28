睽違24年天文奇景，錯過要再等12年的「超級血月」，5月26日晚間登場，中央大學天文所碩士班研究生譚瀚傑透過單眼相機，巧妙結合中央大學全國最大的13米碟型天線，捕捉難得的天文與太空並陳的奇景。

觀測到今年最大的月全食，紅銅色的大滿月，譚瀚傑在臉書寫下「宇宙如是之觀，何等壯麗恢弘」的驚嘆。

譚瀚傑透過事前的計算，發現這次月全食現象，恰好與中央大學太空及遙測研究中心的13米天線相輝映。因此在月全食發生的時間，來到太遙中心西北方向300米外的田間，當處於「食甚」階段的月球，自下而上穿過高聳的13米天線時，他迅速按下快門，而有了這張彌足珍貴的照片。

譚瀚傑說，月食期間，月球的暗面呈現紅色，是因為雖然大多數的陽光無法照射在處於地球本影的月亮上，但波長最長的紅光，仍然有機會經過地球，靠近地平線的大氣折射作用，照射在月面上。

譚瀚傑提到，因此從地球上看，此時的月球呈現紅銅色。這項天文奇景也提醒我們，因有地球大氣的保護，包括人類在內的萬千生靈，得以寄居在這顆美麗的藍色星球之上。月全食中的紅月亮，既是地球大氣的傑作，也是生命奇跡的見證！

中央大學天文研究所所長黃崇源表示，月亮繞著地球的軌道是橢圓形，如果滿月正好發生在月球離地球最近的時候，這時月亮看起來會特別大，被稱為「超級月亮」。月全食時，月亮因反射穿透地球大氣的紅光，看起來像紅色的血月，如果「超級月亮」時又發生「月全食」，則是「超級血月」，這是非常難得的機會。

(旺報 )