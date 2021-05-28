新北市長侯友宜今（28日）主持防疫會議，記者提問市府去年已實施擴大管制兵棋推演，但如今疫情已超過當初模擬內容，是否有再升級準備？侯回應，去年已經演練過，針對確診區塊先啟用熱區防疫中心，作為升級的實戰演練。

民政局長柯慶忠補充說，去年率全國之先擴大管制超前管制兵棋推演，考量人口密度、住商情況、飲食、交通狀況等，整合各局處推動兵棋推演，低度活動高度管制，強化三級現在已經在施作，包含醫療快篩、停課教育相關、觀光旅館調整、民生物資市場管制、社會關懷、交通局和消防局啟動醫療車輛資源。

侯友宜表示，去年已經演練過高度管制、低度活動，去年兵棋推演，今年做熱區防疫中心，不可能只有單一城市，用區域聯防的方式，去年兵棋推演，邀請北市長柯文哲、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、宜蘭縣長林姿妙一起來用區域聯防方式。

侯友宜說，不可能只有單一個縣市，由中央統籌下命令，才能有效，在各區防疫中心都有實戰經驗下，熱區防疫中心也才能為疫情升級做實戰演練。

(中時 )