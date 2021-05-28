雙北市每日確診個案都相當多，台北市長柯文哲27日表示，據他所知PCR核酸檢測現在已經大塞車，每天才有校正回歸的問題，為讓防疫措施更貼近前線、即時，慢慢要用快篩當決策工具，不能再像過去等PCR。

柯文哲今在防疫記者會透露，PCR現在已經大塞車，每天才有校正回歸的問題，為讓防疫措施更貼近前線、即時，要用快篩當決策工具，快篩陽性病例要想辦法在最短時間內優先做PCR，確定是否確診。

他指出，快篩陽性又有症狀，幾乎接近100％確診，但快篩陽性沒症狀，正常人來做常會出現偽陽性，有症狀偽陽性就很少，不過，因為在發病初期病毒量還不高，也是會有偽陰性，但PCR還是較靈敏，快篩要相當多量才測得出來，快篩是20分鐘就可知道答案。

柯文哲強調，目前台北市疫情穩定，但這是在大家的努力下才能維持，醫療很緊繃所以要求打破病房1人1室規定，但醫院改裝、人員訓練需要時間，北市疫情用快篩監測，看起來算是滿嚴峻但還未崩潰，案例集中在雙北地區，他知道非常辛苦，要拜託醫療同仁幫忙，至於北病南送問題，坦白講對家屬也很不方便，雙北地區盡量撐住，醫療同仁大家辛苦了。

(中時 )