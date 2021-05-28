在日媒傳出該國政府有意提供台灣新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，日本外務大臣茂木敏充28日下午首次對外回應，稱確實有打算對疫苗不足的其他國家或地區提供疫苗，並特別提到台灣最早在2011年311大地震中對日本伸出援手。

茂木敏充在28日下午的記者會中，被「時事通信社」的記者問到是否向台灣提供疫苗，他回應，為達成世界衛生組織（WHO）提倡的「全民健康覆蓋」（UHC），日本政府確實有意將國內多餘的疫苗，提供給目前處於疫苗不足狀態的國家或地區。

茂木敏充特別提到，在2011年的311大地震發生時，台灣最早對日本伸出援手，並提供各式各樣的支援，這是日本國民眾所皆知的事實；而雖然台灣自去年以來有效防堵新冠肺炎，近期卻遭遇疫情爆發，面臨疫苗不足的窘境。他強調，將考慮各地區的狀況，以及其與日本的關係等，仔細檢討相關對策。

(中時新聞網)