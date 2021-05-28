華航CI-5556航班今載送莫德納疫苗，由杜拜返回桃園機場的路線疑刻意避開大陸。（摘自FlightAware／陳祐誠傳真）

中央流行疫情指揮中心昨證實15萬劑將於今日下午3時50分，由中華航空載運抵達桃園國際機場，不過該班機延後1個多小時抵達，傳出是為避開大陸的飛航情報區，而從過去幾趟的航路比對，今日的路線確實與以往不同。對此，華航僅低調回應「此航班航路依飛行計畫執行」。

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華航CI-5556航班由盧森堡機場起飛，中停杜拜之後，原預計今日下午3時50分抵達桃園機場，但稍早消息指出，航班將晚1個多小時抵達，原因是飛機更改航路，避開大陸的飛航情報區，路線偏難改從東南亞回國。

根據5月17日至27日的飛行軌跡，CI-5556都會經過大陸的飛航情報區，唯獨今日載送莫德納疫苗的航班改了路線。華航回應，此航班航路依飛行計畫執行。

航空界人士指出，飛機的航路本來就不只一條，出發前會先申請好飛哪條航路，由航空公司自行決定，業者不必說明原因，而一般路過的各國也不會拒絕。

(中時 )