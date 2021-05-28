新北出一名36歲邱姓男子經醫院篩檢於26日確診，昨天還來不及前往檢疫所，昨天凌晨就被家人發現身體不適，經搶救仍回天乏術，成為全台最年輕的新冠肺炎死者；新北市衛生局長陳潤秋今出席防疫會議表示，病患確診後，已在第一時間安排入住集中檢疫中心，詳細死亡原因待進一步判斷。

邱男於24日前往土城長庚醫院篩檢，26日獲通知確診，27日原本在等候送往隔離，但父親於凌晨4點多發現兒子呼吸急促、四肢癱軟無力，不久竟停止呼吸，邱父立即實施CPR急救，並急電119送往亞東醫院，不幸到院前已死亡。

(中時 )