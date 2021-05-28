新北是否自己買疫苗？ 侯友宜：中央、地方一起努力 18:312021/05/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，只要有相關資訊一定會提供給中央，讓中央掌握，購買疫苗中央、地方一起努力、一起爭取。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（28日）主持防疫會議，關於疫苗問題，市府是否會自己申請買疫苗，侯友宜表示，只要有相關資訊一定會提供給中央，讓中央掌握，購買疫苗中央、地方一起努力、一起爭取。 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗 (中時 ) #侯友宜 #疫苗 #中央 #一起 #努力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 生活熱門新聞 要下雨給冰雹！劇烈鋒面明來襲 降水一次灌7天 - 生活 桃園今增22例本土確診 足跡遍及市場、水果行 - 生活 新北再增277例本土這一區最多 侯友宜：明日蘆洲6里設熱區中心 - 生活 疫情嚴峻北病南送 彰基中華路院區收治確診病患 - 生活 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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