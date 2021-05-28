新北市長侯友宜今（28日）主持防疫會議，關於疫苗問題，市府是否會自己申請買疫苗，侯友宜表示，只要有相關資訊一定會提供給中央，讓中央掌握，購買疫苗中央、地方一起努力、一起爭取。

影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心
疫苗將陸續到位 蔡英文：希望七月底能提供第一波國產疫苗

(中時 )

#侯友宜 #疫苗 #中央 #一起 #努力